İngiliz polisi Türklere soruyor

Metropolitan Polisi, Türk çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucu öldürüldüğü iddia edilen kişilerin katillerine ulaşabilmek için Londra'daki Türk toplumunun yardımını istedi.



Londra'da son dönemde Türk çeteleri ile ilişkilendirilen cinayetlerle ilgili bilgi veren, Metropolitan Polisi'nin Kuzey Londra polis şefi Stephen Kavanagh, Londra'da, iki ayrı çete arasında bir kavga meydana geldiğini belirterek, bu kavganın sonucunda, mart ayından itibaren Türk toplumundan 3 kişinin öldürüldüğünü ve Metropolitan Polisi'nin, sorumluları yakalamak konusunda kararlı olduğunu söyledi.



Kavanagh, kendi toplumu içinde şiddet uygulayanları ve toplumda birçok kişi için tehdit oluşturan kişileri yakalamak konusunda, İngiliz polisinin kararlılığını yineleyerek, görgü tanıklarının, cinayetler ve cinayet delilleri ile ilgili herhangi bir bilgisi olanların kendileri ile irtibata geçmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.



Londra'da son bir hafta içinde, 3 cinayetle de ilgili olabileceği gerekçesi ile toplam 12 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Kavangh, bölgede arttırılan aramalar ve şüphelilere yönelik operasyonlar sonucunda mermi, silah ve çeşitli uyuşturucu ele geçirdiklerini belirtti.



Katilin bulunması için 48 bin TL ödül



Cinayetlerin ardından çevredeki tüm kamera kayıtlarının incelemeye alındığını ve kanıt niteliği taşıyan her bulgunun değerlendirildiğini anlatan Kavanagh, ancak Paytak cinayetinde kullanılan ve resmi kayıt bilgileri bilinen motosikletin hala bulunamadığına dikkati çekti.



Metropolitan Polis biriminde görevli en deneyimli cinayet dedektiflerinden birinin, bu cinayetleri ve aralarındaki bağlantıyı çözmekle görevlendirildiğini kaydeden Kavanagh, Paytak cinayetini işleyen katilin bulunması için 20 bin sterlin (48 bin TL) para ödülü konulduğunun altını çizdi.



Türk toplumuna yardımcı olabilmek ve bu cinayetleri çözebilmek için, Türk toplumunun desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Kavanagh, Türklerin yaşadığı Kuzey Londra'da polisin güvenlik önlemlerini arttırarak, birkaç farklı tekniği bir arada kullanmaya başladığını ve olası bazı suçların da bu şekilde önüne geçmiş olduklarını belirtti.



Kavanagh'ın açıkladığı güvenlik önlemleri içinde en dikkati çekeni ise, polislerin büyük bir çoğunluğunun silah taşımadığı bilinen İngiltere'de, Kuzey Londra'da silahlı polislerin kontrolündeki araç tanıma sistemi ile şüpheli araçların tespit edilerek aranması oldu. Ayrıca, bölgede daha fazla polis görevlendirildi.



5 kişi gözaltına alındı



Mehmet Paytak cinayeti ile ilgisi olduğu sanılan 2 kişi, Cem Düzgün cinayeti ile ilgili ise 3 kişi gözaltına alınırken, Oktay Erbaşlı cinayeti konusunda bugüne kadar bir gözaltı işlemi yapılmadı.



İngiliz medyasında 3 cinayetle ilgili haberler sıklıkla yer alırken, cinayetlerin, Türk ve Kürt uyuşturucu mafyaları tarafından işlendiği iddiası dikkati çekiyor.