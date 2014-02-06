'Su ile kontrol altına almayı onaylamıyoruz' diyerek TOMA'yı reddettiler

Türkiye’de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olarak adlandırılan, ‘zırhlı tazyikli su topları’ İngiltere’de rağbet görmedi. Bu araçların ülke çapında kullanılmasının yasal hale getirilmesi için Londra Polis Teşkilatı’nın başlattığı girişimler sonuçsuz kaldı. Ülkenin 5 büyük polis teşkilatının yöneticileri TOMA kullanımını “Etkisiz ve pahalı bir yöntem diyerek” reddetti. Greater Manchester, West Midlands, West Yorkshire, Merseyside ve Thames Valley bölgelerinin polis şefleri, kalabalıkların tazyikli su ile kontrol altına alınmasını prensipte onaylamadıklarını açıkladı.

Polis şefleri yasa çıkarsa bu pahalı araçların yaratacağı mali yükü de üstlenmek istemediklerini duyurdu. Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın tam desteğine rağmen ülkenin büyük polis teşkilatlarından destek bulamayan Londra polisi, bir açıklama yaparak yaptıklarının sadece ‘halkın görüşünü almak’ olduğunu belirtti. Toma’lar önerge sahibinin de aklına tam yatmış değil. Nitekim zırhlı su topu talebinin hükümet tarafından kabul edilmesi için başlatılan kampanyayı yürüten West Mercia Polis Komiseri David Shaw, “TOMA delisi değilim. Sonuçta bu araçlar alınsa bile ben bunları kendi bölgemde asla kullanabileceğimi düşünmüyorum. TOMA kullanımının İngilizlere yakışmadığını kabul ediyorum. Ancak Londra ve Manchester’ın ateşe verilmesi de İngilizler’e yakışmıyordu” dedi.

'İngilizlere yakışmaz ama...'

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın da tam desteğini alan TOMA talebinin hükümet tarafından kabul edilmesi için başlatılan kampanyayı yürüten West Mercia Polis Komiseri David Shaw ise “TOMA delisi değilim. Sonuçta bu araçlar alınsa bile ben bunları kendi bölgemde asla kullanabileceğimi düşünmüyorum. TOMA kullanımının İngilizlere yakışmadığını kabul ediyorum. Ancak Londra ve Manchester’ın ateşe verilmesi de İngilizlere yakışmıyordu” dedi.

‘Orwellian’ yasaklar

Fransız haber ajansı AFP, dün Meclis gündemine gelen ‘internet yasasını’ devletin vatandaşlarını her an izlediği distopik bir dünyayı anlatan ‘1984’ romanının İngiliz yazarı George Orwell’e göndermeyle ‘Orwellian’ (Orwell tarzı) olarak nitelendirdi. Ajansa konuşan Bilgi Üniversitesi’nden hukuk profesörü Yaman Akdeniz, “En rahatsız eden unsur, TİB için ‘Orwellian’ yeni yetkiler olması. Bu yetki, mahkeme kararı ya da gerekçeli bir neden olmadan yer ve servis sağlayıcılardan bilgi ve veri trafiği istenebilmesini, toplanabilmesini sağlayacak. İnternet politikası açısından siteleri daha fazla kapama, daha fazla kontrol önlemleri Türkiye’yi AB’den uzaklaştırarak belki birkaç adım Çin’e yakınlaştıracak”