İngiliz polisi, naklettiği suçluyu Atatürk Havalimanı'nda elinden kaçırdı

İngiliz polisi tarafından İngiltere'den Hindistan'a götürülen bir suçlu, Atatürk Havalimanı'nda, sigara içme bahanesiyle gözetiminde olduğu esnada kaçtı.

NTV'de yer alan habere göre, Hindistan'a götürülen suçlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sigara içme bahanesiyle iki İngiliz polisini atlatarak izini kaybettirdi.

Bir suçluyu İstanbul üzerinden Hindistan'ın Yeni Delhi kentine götüren 2 İngiliz polis, gece saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'dan Atatürk Havalimanı'na geldi.



Polisler ve suçlu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali transit yolcu salonunda kendilerini Yeni Delhi'ye götürecek uçağı beklemeye başladı.



Bu sırada, nakledilen suçlu İngiliz polislerden sigara içmek için izin istedi ve ardından polisler saat 04.00’te suçluyu etrafı tel örgüyle çevrili özel sigara içme bölümüne götürdü.



Polisler sigara içmediği için özel bölmenin önünde beklerken, şahıs tel örgüye tırmanarak yan taraftaki çatıya atladı.



Kamera kayıtlarından, çatıya atladıktan sonra yemekhane bölümünün çatısına geçen suçlunun, buradan da gümrüksüz tarafta bulunan açık otoparka atlayarak kaçtığı tespit edildi.



İngiliz polislerin olayı Türk meslektaşlarına iletmesi üzerine, Atatürk Havalimanı polisi de harekete geçti.



Tüm yolları kontrol altına alan ekipler kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.