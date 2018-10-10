İngiliz parlamentosuna tanık olarak bir robot çağrıldı: Korkmayın Matrix olmayacak

İngiltere'de bir robot tanıklık etmek üzere parlamentoya çağrıldı. Middlesex Üniversitesi'nde ikamet eden Pepper (Biber) isimli robot, bir yasama organı karşısına çıkacak ilk insan dışı varlık olacak.

Pepper (Biber) isimli robot, gelecek hafta Avam Kamarası'nın Eğitim Seçilmiş Komitesi'nin yapay zeka, robot bilimi ve 4. Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) konusunda tanıklık yapacak.

Sputnik'in haberine göre, yapay zeka gibi teknolojideki hızlı değişimlerin ülkenin gelecek on yıllarda uğraşacağı en önemli konulardan biri olacağını belirten Komite Başkanı Robert Halfon "Gelecek 10-20-10 yılda ulusumuzun karşılacağı muhtemelen en büyük meydan okuma 4. Sanayi Devrimi olacak" dedi.

İngiliz parlamentosunun bu meydan okumayla ilgili bilgi almak istediği kaynaklar arasında yer alan Pepper (Biber), Japon elektronik şirketi SoftBank tarafından geliştirilip 2014'ten beri faal olan, 2 HD kamera, 4 mikrofon ve göğsüne yerleştirilmiş dokunmatik ekranla donatılmış bir robot.

Stephen Hawking gibi bilim insanları, Elon Musk gibi teknoloji yatıırmcılarının yapay zeka teknolojisinin insanlığa tehdit oluşturabileceğine dair endişelerini reddeden Halfon, "Matrix'i yaşayacağımızı zanıyorsanız, öyle olamayacak. Bence heyecanlı, ilgi çekici ve temelde potansiyeli gösteren şekilde olacak" dedi.

Robotun tanıklığını da "Oyuncak tanıtımı gösterisi değil, robot bilimi ile yapay zekanın potansiyelinin, bunların beceriler üzerindeki etkisinin gösterilmesi olacak" diye değerlendirdi.