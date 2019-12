-İNGİLİZ OYUNCU YORK ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 16.01.2011 - İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Susannah York, 72 yaşında kan kanserinden öldü. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliyet Marsden Hastanesinde lösemiden ölen York, 1960'lı ve 70'li yıllarda İngiliz tiyatro ve sinemasında, ayrıca Hollywood'da çalıştı. Jane Fonda ile "Atları da Vururlar", 8. Henry zamanında Thomas More'u anlatan "A Man for All Seasons" (Her Devrin Adamı) filmleriyle hatırlanan York'un oğlu Orlando Wells, Sunday Telegraph gazetesine, "Annem saftı, mükemmeldi. En sevdiği, yemek pişirmek ve kışın şömine önünde oturmaktı" dedi. Julie Christie, Sarah Miles ve Hayley Mills döneminin oyuncusu York'un yazar eşi Michael Wells'ten oyuncu oğlu Orlando ve kızı Sasha dünyaya geldi. York, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, George C. Scott, Montgomery Clift, Peter O'Toole ve başka birçok dünya ünlüsü oyuncu ile set ve sahne paylaştı. Oscar'da da En İyi Kadın Oyuncu adayı olan Susannah York, Henry Fielding'in "Tom Jones" eserinde rol aldı; 1972'de "Images" (Görünümler) gerilim filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazandı. Gişe filmlerinden "Superman"de rol kabul eden York, "Aşk Gemisi" gibi suya sabuna dokunmayan Amerikan komedi dizisinde de rol aldı. York, İsrail devletinin atom bombası sırlarını açıkladığı için 18 yıl hapis yatan Mordehay Vanunu'nun serbest bırakılması için ciddi uğraş vermişti.