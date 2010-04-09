İngiliz Ordusu'ndan 'hedef tahtası cami' özrü

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Kuzey Yorkshire'da bulunan bir askeri poligonda camiye benzer, yeşil kubbeli atış tahtalarının İngiliz ordusunun Afganistan eğitimleri için kullanılmasının, ülkedeki Müslüman toplumun ve derneklerinin tepkisine neden olduğunu bildirildi."The Bradford Council for Mosques" (BCM) adlı Müslüman Derneği'nin konuya ilişkin tepkisine de yer veren Independent, BCM yetkilisi İştiak Ahmed'in, "Müslüman toplum ile ordu arasındaki ilişkiler şu anda çok kırılgan ve ordunun yaptığı çok saçma bir şey. Bu, camilerin potansiyel tehlike oluşturulduğuna inanıldığı izlenimi veriyor. İngiliz ordusu, camileri hedef tahtası olarak, kullanarak askerlerine yanlış mesajlar veriyor" sözlerini aktardı.İngiliz Ordu Sözcüsü'nün konuyla ilgili Müslüman toplumunda neden olunan rahatsızlık için özür dilediğini kaydeden Independent gazetesine göre, sözcü, "Bu şekildeki atış tahtalarını, camiye benzetme gibi bir maksadımız kesinlikle yoktu, sadece askeri personelimizin eğitimi için benzer bir operasyon ortamı yaratmaya çalıştık" diye konuştu.BCM'nin Savunma Bakanlığı'ndan cami şeklindeki hedef tahtalarının en kısa zamanda kaldırılması talebinde bulunacağını yazan gazete, ordu yetkililerinin Müslüman toplumun temsilcileriyle konuyla ilgili rahatsızlıkları dinlemek üzere bir araya geleceğini bildirdi.Daily Mirror gazetesi de bugünkü (9 Nisan 2010) sayısında konuya ilişkin bir haber yayımlayarak, atış poligonunda 7 adet cami şeklinde hedef tahtası bulunduğunu ve bu hedef tahtalarının İngiliz askerlerinin Afganistan eğitimleri için kullanıldığını yazdı.