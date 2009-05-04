İngiliz öğrenciden görünmez araba

İngiltere’de bir sanat öğrencisi, Skoda marka arabasını boyayarak onu büyük ölçüde "görünmez" hale getirdi.



Hürriyet'in haberine göre, Central Lancashire Üniversitesi’nde okuyan Sarah Watson adlı öğrenci, çizim ve imge yaratma dersinde çarpıcı bir esere imza atmak istedi. Skoda Fabia otomobilini sanat stüdyosunun önüne park eden Watson, dikkatle boyama işlemine başladı. Watson, arabasının, belirli bir açıdan bakıldığında çevresiyle örtüşecek renklere sahip olması sayesinde ortaya çıkan bir optik illüzyon yaratmayı başardı.

