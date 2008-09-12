İngiliz Oda Orkestrası Aya İrini’de

Efsane Maestro İstanbul'daydı

'Türksoy Opera Günleri' başlıyor

1948 yılında kurulduğunda Goldsbrough Orkestrası adını taşıyan bir Barok dönem orkestrası olan İngiliz Oda Orkestrası, 1960 yılında repertuvarını klasik, romantik ve çağdaş dönemleri kapsayacak şekilde genişleterek bugünkü ismini aldı.2000 yılından bu yana ise, Ralf Gothoni orkestranın daimi şefliği görevini yürütüyor. Bugüne kadar 1200’ün üstünde eserin kaydını gerçekleştirerek bu alanda bir rekora imza atan orkestranın özellikle Daniel Barenboim, Mitsuko Uchida ve Murray Perahia gibi şefler yönetiminde kaydettiği Mozart konçerto ve senfonileri dikkat çekici.Çok sayıda film müziği de kaydeden orkestranın bu daldaki son faaliyetleri arasında, 2008 yılında Orijinal Film Müziği Oscar’ını alan “Atonement”ın yanı sıra Jane Austen’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “Pride and Prejudice” de yer alıyor.Müziğin halka ve gençliğe yerinde sunulmasını ve sevdirilmesini amaçlayan “Close Encounters” (Yakın İlişkiler) adlı programı ile de övgü toplayan topluluk, dünyanın en çok turne yapan orkestraları arasında bulunuyor. Bu akşamki konserde, topluluğu deneyimli müzisyen Roy Goodman yönetirken, keman sanatçısı Sergey Krylovin solist olarak sahneye gelecek. Programda Haydn’ın “Le Matin” başlıklı 6. Senfonisi, Vivaldi’den “Dört Mevsim” ve Schubert’ten 5. Senfoni yer alıyor.