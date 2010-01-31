İngiliz millilerde seks skandalı iddiası

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DW Türkçe'nin haberine göre Chelsea'nin savunma oyuncusu ve kaptanı John Terry'nin meslektaşlarından birinin kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu iddiası ortaya atıldı. Sözkonusu iddia bir İngiliz hakim tarafından da doğrulandı. Terry'nin, eski takım arkadaşı Wayne Bridge'nin kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu belirtiliyor. Bridge 2005-2009 arasında Chelsea'de top koşturmuştu.İngiliz medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello skandalın ardından Terry'i dört ay sonra Güney Afrika'da başlayacak Dünya Futbol Şampiyonası'nda takımın kaptanlığından alıp almamaya kafa yoruyor. Capello daha önce yaptığı açıklamalarda, "Bir takımın kaptanı antrenmanlarda arkadaşlarına örnek olmalı, oyun içinde de lider olduğunu göstermelidir" diye konuşmuştu. İngiliz medyası Capello'nun Terry'i özel hayatıyla ilgili skandalın ardından kaptanlık görevinden alacağı yorumunu yapıyor.Konu İngiltere Futbol Federasyonu'nun da gündeminde. Evli John Terry'nin milli takımın kaptanı olarak kalıp kalmayacağı burada da hararetli biçimde tartışılıyor. Terry daha önce otomobilini iki saat boyunca sakatlara ayrılmış bir yere park ettiği için kaptanlık görevinden geçici bir süreliğine alınmıştı. Terry'nin annesi ve kayınvalidesi de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaparken yakalanmıştı.Terry ile ilgili skandala takımı Chelsea tepki göstermedi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Bu Terry'nin özel hayatı. Ben İngiliz milli takımının teknik direktörü değilim. Ancak John Chelsea'nin kaptanı olarak kalmaya devam edecek" dedi.Bu iddiaların ardından Terry'nin cumartesi günü Burnley deplasmanındaki lig maçına çıkmayabileceği konuşuluyordu. Ancak takımının başında sahaya kaptan olarak çıkan John Terry, 82'inci dakikada attığı golle, Chelsea'nin sahadan 2:1 galip ayrılmasını sağladı.