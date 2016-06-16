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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz milletvekili kurşunlara hedef oldu

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'a silahlı saldırı düzenlendi. Cox'un saldırıda ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

16 Haziran 2016 20:02


İşçi Partili milletvekili Jo Cox, İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde Leeds kenti yakınlarındaki seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği sıradı silahlı bir kişinin düzenlediği saldırı sonucu ağır yaralandı. West Yorkshire Polis Müdürlüğü, çatışmada bir kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, 41 yaşındaki Jo Cox saldırının ardından yere yığıldı. Polis Müdürlüğü, olayın ardından 52 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre Cox'un hayati tehlikesi sürüyor.

BBC, saldırının ardından milletvekilinin ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Cameron: Düşünce ve dualarımız onunla

2 çocuk annesi Cox'a yönelik saldırı İşçi Partisi'nde de şok yarattı. Partinin Genel Başkanı Jeremy Corbyn 'büyük bir şok' yaşadığını söyledi.

Başbakan David Cameron da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, endişeli olduklarını belirterek, "düşüncelerimiz ve dualarımız Jo ve ailesiyle" dedi.

Jox, 2015 yılında milletvekili seçilmeden önce kadın ve insan hakları konularında çalışmalar yürütüyordu. 23 Haziran'da yapılacak AB referandumu nedeniyle şu günlerde politikacılar vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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