İngiliz meclisinde vekilden seks alemi

News of the World Gazetesi, Griffiths’in Avam Kamarası’ndaki çalışma odasına giren bir kadının görüntülerini yayınladı ve gecenin ayrıntılarını aktardı.Gazeteye göre "seks alemi" 11 Kasım 2008’de, saat 23.35’de gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Gordon Brown’ın eski ev arkadaşı ve sağdıcı olan 53 yaşındaki Griffiths, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 90’ıncı yıldönümünde yapılacak anma törenlerine saatler kala, üstelik meclis çatısı altında kumral bir kadınla birlikte oldu.Çift, odadaki bir kanepede "seks oyunları" oynadı, hatta bunları kameraya kaydetti. Griffiths ve "gizli aşkı" daha sonra Londra’da bir başka mekana geçti. Griffiths, haberi yalanladı.