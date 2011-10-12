-İngiliz Mahkemesinden önemli karar LONDRA (A.A) - 12.10.2011 - İngiliz Mahkemesi, hükümetin 21 yaşın altında ve AB vatandaşı olmayan eşlerin İngiltere'ye girişlerini yasaklamasının "yasa dışı" olduğuna hükmetti. Hükümetin İngiltere'de kalmak için yapılan sahte evlilikleri önlemek amaçlı 2008 yılında çıkardığı kanunda, AB üyesi ülkeden olmayan kadın ya da erkek, 21 yaşın altındaysa İngiltere'de eşleriyle birlikte kalamıyordu. İngiltere'deki Yüksek Mahkeme bugün, bu kanunun insan haklarına ve aile yaşantısına aykırı olduğuna hükmetti. İngiliz basını kararın emsal oluşturabileceği gerekçesiyle, İngiltere'deki aile göçü kanunlarına etkisi olabileceğini bildiriyor.