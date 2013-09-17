İngiliz mahkemesi: İfade verirken peçe çıkarılmalı

Blackfriars Kraliyet Mahkemesi dün, peçeli bir Müslüman kadının ifadesi sırasında kimliğinin belirlenmesi ve tanıklığının kabulü amacıyla yüzünü açması yolundaki talebi reddetmesinin ardından, kadının mahkeme salonunda peçesiyle oturabileceğine, ancak ifade veremeyeceğine hükmetti.

Davaya bakan yargıç Peter Murphy, "Zanlı, duruşma boyunca peçe giymekte özgürdür. Ancak ifade verirken peçesini çıkarmalıdır" dedi.

ntvmsnbc.com'da yeralan habere göre, bir görgü tanığını tehdit etmekle suçlanan ve suçsuz olduğunu savunan 21 yaşındaki Müslüman kadın geçtiğimiz hafta ifade vermeden önce ayrı bir odada kadın polis memuruna yüzünü göstermiş ve kimliği belirlenmişti.

Yargıç Murphy, kadının kimliğinin belirlenmesi ve tanıklığının kabulü için duruşma sırasında yüzünü açması gerektiğini savunmuştu.

Ancak kadının avukatı Susan Meek, bunun insan haklarına ve İngiltere'de inançlara bağlı kıyafetlere gösterilen hoşgörüye aykırı olduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Jeremy Browne ise, konunun parlamentoda tartışılmasını önerdi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg de peçenin okullarda ve havaalanı güvenliği çerçevesinde giyilmesini uygun bulmadığını, ancak kimsenin kıyafetine karışılmaması gerektiğini ifade etti.