İngiliz madencilik devi 19 bin işçi çıkaracak

İngiltere'de faaliyet gösteren madencilik firması Anglo American, 19 bin işçinin işine son verileceğini ve bazı kâr payı ödemelerinin askıya alınacağını açıkladı.



Şirket açıklamasında, alınan tüm bu önlemlere, şirketin kârlarının düşmesi neden olarak gösterildi. Şirketin 2008 yılı kârının, bir önceki yıla göre yüzde 29 düşüş gösterdiği bildirildi.



Anglo American'ın 2007 yılında 7,3 milyar dolar kâr ettiği, bu kârın 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 5,2 milyar dolara düştüğü bildirildi. Şirketin gelirleri de yüzde 7,6 gerileyerek 32,9 milyar dolar oldu.



Şirketin bu yıl ayrıca yatırımlarını da azaltacağı belirtildi.



Anglo American Genel Müdürü Cynthia Carol, alınan önlemleri tümüyle küresel ekonomik krizin ciddi sonuçlarına bağlayarak 2009'a girerken ekonomik görünümün hala zayıf olduğunu, sınırlı bir görüş açısı bulunduğunu söyledi.

