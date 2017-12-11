İngiliz Kraliçesi baskılı 750 para bulundu

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait olduğu düşünülen 750 altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2\'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Polis, şüphelilerin bindiği taksiyi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı\'nda durdurdu. Araçtakileri indiren polis, arama yaptı. Taksinin bagajındaki havlu içine sarılmış poşette 750 para ele geçirildi. Polis, Suriye uyruklu 39 yaşındaki Ammar Abdullah Elhac ve 19 yaşındaki Ahmed Abdulrezzak ve taksi sürücüsü N.Y.\'yi gözaltına aldı. Polis yaptığı incelemede ele geçen paraların üzerinde 1819-1901 yılları arasında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria\'nın resimleri olduğunu belirledi. Ele geçen paraların altın olup olmadığı ve tarihi değerinin belirlenmesi için müze müdürlüğüne teslim etti. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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