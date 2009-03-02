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Dünya

İngiliz komutana göre Irak'ta demokrasi yerleşmiş

"Irak'ta demokrasiyi kesin olarak yerleştirdiklerini" öne süren General Cooper, askerlerinin temmuz sonunda eve döneceğini söyledi.

02 Mart 2009 02:00

"Irak'ta demokrasiyi kesin olarak yerleştirdiklerini" öne süren General Cooper, askerlerinin temmuz sonunda eve döneceğini söyledi.

İngiliz-Amerikan koalisyonunun iki numaralı ismi Cooper, İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İngiliz askerlerinin Irak'ı en iyi durumda bırakarak, Temmuz sonunda çekileceğini ifade etti.

"Irak'ta demokrasiyi kesin olarak yerleştirdiklerini" belirten General Cooper, "Bazı şeyleri geliştirmek için zaman gerekti. Yerel seçimler Iraklıların buna hevesli olduklarını gösterdi. Seçimler özgür, dürüst ve güvenilirdi. Bu, değişim arzusunu yansıtıyor" dedi.
 
Yarın görevinden ayrılacak Cooper, "Irak'ta kök salmış olan El Kaide'nin projelerini ertelediğini" vurgulayarak, örgütün operasyon gücünün de büyük ölçüde zayıfladığına dikkati çekti.

Irak'ta Mart 2003'ten bu yana, 179 İngiliz askeri yaşamını yitirdi. Ülkede, çoğu Basra kentinde olmak üzere, yaklaşık 4 bin 100 İngiliz askeri görev yapıyor. Askerlerin görev süresi, 31 Mayıs'ta doluyor, çekilme 31 Temmuz'da tamamlanacak.

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