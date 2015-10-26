İngiliz kadın piskopos: Tanrı erkek değil

İngiltere'de Lordlar Kamarası üyeliğine seçilen ilk kadın piskopos olan Rachel Treweek, din insanlarına "Tanrı'dan erkekmiş gibi söz etmemeleri' çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bugün Lordlar Kamerası'ndaki ilk oturumuna katılacak olan Anglikan Kilisesi'nin en üst düzey kadın din görevlisi olan Gloucester Piskoposu Treweek, "Bize Tanrı'nın insanları kendi suretinde yarattığı söylendi. Ben de Tanrı'nın suretinde yaratıldıysam o zaman Tanrı erkek olarak görülmemeli. Tanrı Tanrı'dır" dedi.

Treweek, Tanrı'dan söz edilirken İngilizce'de erkekler için kullanılan "He" ya da kadınlar için kullanılan "She" zamirleri yerine sadece "Tanrı" sözcüğünün tercih edilmesini istedi.

Independent gazetesine konuşan bazı üst düzey din kadınları, Anglikan Kilisesi'nde yıllardır devam eden bu tartışmada Treweek'e destek belirtti.

Treweek Lordlar Kamerası'nda temsil edilen 26 din insanından biri olarak, sosyal adalet, mülteci, evsizler ve ev içi şiddet konularına odaklanmak istediğini söyledi.