İngiliz kadın erkeklerin sağlığı için sakal bıraktı

Dünyanın dört bir yanında binlerce erkek prostat kanserine dikkat çekmek için bu ay bıyıklarını uzattı. Her Kasım ayında yapılan etkinlikte bu yıl en çok ilgiyi sakal uzatan Siobhain Fletcher adlı kadın katılımcı çekti.

Her yıl Kasım ayında erkek sağlığına dikkat çekmek için düzenlenen “Movember” adlı etkinliğe katılanlar ay boyunca bıyıklarını uzattı.

Bir çeşit hormon rahatsızlığına sahip olan 36 yaşındaki Siobhain Fletcher da sakallarını uzatarak etkinliğe destek verdi.

Huffington Post’un haberine göre ergenlik yıllarından beri kadınlık hormonlarındaki dengesizlik sonucu normal dışı tüylenmeyle mücadele eden Fletcher bir arkadaşından duyduğu etkinliğin ilgisini çektiğini söyledi.

Fletcher şöyle konuştu: “Ben aile fertlerini kanser yüzünden kaybedenlere hem de rahatsızlıkları nedeniyle kendilerine olan güvenlerini yitiren insanlara yardım etmek için sakal bıraktım.”

Avustralya'da 2004 yılında başlayan ve tüm dünyada prostat kanseri başta olmak üzere erkek hastalıklarına dikkat çekmek için düzenlenen "Movember" adlı etkinliğin ismi Türkçe'de "bıyık" anlamına gelen "Moustache" ve "Kasım" anlamına gelen "November" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.