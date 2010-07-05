İngiliz kabinesinde Türkiye krizi

T24- İngiltere’nin en büyük gazetelerinden The Mirror, “Türkiye’nin AB’ye katılımına karşı ayaklanma” başlıklı haberinde “Dışişleri Bakanı William Hague’nin Türkiye’nin AB’ye katılmasına destek vermeyi planladığını; ancak sağcı Muhafazakâr Parti’den vekillerin ayaklaması ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu yazdı.



Gazetenin haberinde Hague’nin geçen hafta yaptığı bir konuşmada Türkiye’nin “Avrupa’nın en büyük yükselen ekonomisi” olduğunu, İngiltere’nin de Türkiye ile birlikte çalışmak için “özel bir diplomatik çaba” yapacağını söylediğine dikkat çekti.



ZİYARETLE BAŞLIYOR





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 7-8 Temmuz günlerinde Londra’ya yapacağı ziyarete de değinen gazete, “Sayın Hague, bu çabalarının, bu hafta Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “önemli ziyareti’yle başlayacağını da söyledi” dedikten sonra muhafazakâr milletvekili Robert Helmer’in ise, “Ne İngiliz seçmenler, ne de diğer Avrupalı devletler, Türkiye’nin AB üyeliğinden yana olmayacak” yönündeki sözlerine dikkat çekti.



The Mirror, parti içi atışmanın, İçişleri Bakanı Theresa May’nin AB üyesi olmayan ülkelerden göçmenlerin sayısını azaltmaya yönelik bir planı açıklamasının ardından yaşandığına dikkat çekti. Gazete koalisyon hükümetinde AB’ye soğuk bakan vekillerin baskılarının arttığını yazdı.