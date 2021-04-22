İngiliz istihbaratı Instagram'da: "Bu bölmelerin arkasında Birleşik Krallık’ın en iyi saklanan sırları yatıyor"

İngiliz iç istihbarat servisi MI5, kurumun tanıtımı amacıyla Instagram hesabı açtı. İstihbarat servisinin içinden fotoğrafların paylaşılacağı hesabın ilk paylaşımında "Bu bölmelerin arkasında Birleşik Krallık’ın en iyi saklanan sırlarından bazıları yatıyor" ifadeleri yer aldı.

MI5'in gençlere tanıtılması, kurumun işleyişinin anlatılması kapsamında açılan Instagram hesabının profilinde "Biz MI5'iz. Britanya'yı ulusal güvenlik tehditlerine karşı koruyoruz. Bu hesap 7/24 takip edilmiyor. Bir tehdit ihbar edecekseniz lütfen internet sitemize başvurun" ifadeleri yer aldı.

Hesabın ilk paylaşımı, istihbarat servisinin Londra'daki merkezinden bir kare oldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Başarılı bir ajanlığın sırrı? Tüm açıları göz önünde bulundurun. Size daha iyi bir manzara sunar. Bu, personelimizin Londra, Thames House'daki MI5 Genel Merkezine girerken gördüğü manzara. Bu bölmelerin arkasında Birleşik Krallık’ın en iyi saklanan sırlarından bazıları yatıyor"