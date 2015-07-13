IŞİD militanı 'Cihatçı John' Türkiye'ye kaçtı iddiası

İngiltere basını, IŞİD'e katılan İngiliz rap şarkıcısı Abdül Macit Abdel Bary'nin, örgütün Tel Abyad'dan çekildiği sırada mülteci kılığına girip Türkiye'ye kaçtığını yazdı.

Pazar günü The Sunday Telegraph'ta, Pazartesi günü de Independent gazetesinde yer alan haberde, Bary'nin İngiliz güvenlik güçleri ve IŞİD militanları tarafından arandığı belirtiliyor.

Independent'ın haberinde, 2013 yılında Suriye'ye giden 24 yaşındaki Bary'nin, 'ABD bombardımanları ve savaş bölgesindeki yaşam şartları' nedeniyle son dönemde IŞİD'le bağlarını koparıp Türkiye'ye kaçan onlarca İngiliz'den biri olduğu yazıyor.

Gazete, İngilizlerin 'ülkelerine döndükleri takdirde yargılanacakları gerekçesiyle Türkiye'de arafta kaldıkları' yorumunu yapıyor.

Independent'a konuşan uluslararası güvenlik uzmanı Raffaello Pantucci, Bary'nin Türkiye'ye kaçtığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal medyada çok sessiz. Kaçtığı için internete girmekte zorlanıyor olabilir. Facebook ve Twitter'da onu takip ediyordum ama şimdi çok sessiz."

"IŞİD'le anlaşamayan ve ayrılmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. O da onlardan biri olabilir. Bir süredir böyle bir eğilim olduğunu görüyorum. Yeni yeni mi oluyor bilmiyorum ama, grubu terk ediyorlar ve grupla ilgili hayal kırıklığına uğruyorlar. Onun gibi kamuoyunda da iyi bilinen ve grup içinde üst düzey konumda olan birinin ayrılması ilginç."

'Kapana kısılmış gibiler'

The Sunday Telegraph'ın haberine göre Bary'nin babası Usame bin Ladin'e yakındı ve Afrika'da bir büyükelçiliğe saldırı planları yapma suçlamasıyla bu yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşları, Bary'nin İngiltere'nin Irak ve Afganistan savaşındaki rolüne gösterdiği tepki nedeniyle 'radikalleştiğini' söylüyor.

Uluslararası radikalleşme araştırmaları enstitüsü başkanı Peter Neumann, geçen Eylül ayında İngiliz cihatçıların yaklaşık yüzde 20'sinin örgütten ayrılmak istediklerini söylemişti.

Neumann, beraberindeki 30 cihatçıyı temsil eden bir kişinin kendisine 'eve dönmek istediklerini' söylediklerini aktardı.

Neumann Eylül'deki açıklamasında, "Hükümet, geri dönenlerin 30 yıl hapis cezasına çarptırılacağını söylüyor. Dönmek isteyenler var fakat kendilerini kapana kısılmış hissediyorlar" demişti.

Suriye'de altı ay çatışıp IŞİD'den kaçan İmran Khawaja, Şubat'ta İngiltere'ye döndüğünde 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.