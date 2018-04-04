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İngiliz İşçi Partisi heyeti Kobani'yi ziyaret etti

Heyet dün de Suriye'nin Kamışlı kentini ziyaret etmişti

04 Nisan 2018 18:14

İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Maurice Glasman ile parlamento üyesi Lloyd Russell-Moyle’ın da bulunduğu İşçi Partisi heyeti,  Suriye'nin Kobani ilçesini ziyaret etti. Heyet, dün de Kamışlı kentini ziyaret etmişti.

Suriye'nin Kamışlı kentinde dün PYD/YPG yetkilileri ile bir araya gelen İngiliz İşçi Partisi heyetinin bugün de Kobani'ye geçerek burada da yine örgüt yetkilileri ile görüştükleri belirtildi. PYD'nin eski eş Başkanı Salih Müslim'in kardeşi Enver Müslim ile görüşen İngiliz heyetinin daha sonra Kobani'deki mezarlığı ziyaret ettiği ifade edildi.

İngiliz Milletvekili Lloyd Russell-Moyle, Kobani ziyareti ile ilgili bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İngiliz Milletvekili, paylaşımlarında, mezarlıkları ziyaret ettiğini, Afirin'den gelen sığınmacılar ile görüştüklerini ve yine Kobani'de yerel yetkililerle görüştüklerini söyledi. 

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