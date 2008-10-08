İngiliz hükümetinin kurtarma paketi belli oldu

Hükümet finans sektörü için hazırladığı 350 milyar dolarlık kurtarma paketi kapsamında 8 bankaya 87, 2 milyar dolar verecek.



İngiltere'de hükümet, bankalar için açıkladığı kurtarma paketi kapsamında, 8 önemli İngiltere sermayeli bankaya 87,2 milyar dolar likidite sunacak.



İngiltere'de dün birçok İngiliz bankasının hisse senetlerinde yaşanan önemli düşüşlerin ardından Maliye Bakanı Alistair Darling yaptığı açıklamada, hükümet tarafından finans sektörü için hazırlanan 200 milyar sterlin (350 milyar dolar) tutarındaki kurtarma paketini açıkladı.



Darling, kurtarma paketinin kredi piyasasını rahatlatacağı ve bankacılık sistemine olan güvenin yeniden sağlanacağını belirtti.



Paket uyarınca İngiliz hükümeti, bankalara kısa vadeli likidite verecek, yeni sermaye imkânı sunacak, orta vadeli kredilerin verilebilmesi için bankacılık sistemine yeterli fon sağlama imkanı sağlanacak. Bu amaçlar çerçevesinde İngiltere hükümeti, en az 200 milyar sterlin (350 milyar dolar) tutarında bankalara özel likidite paketini kullanıma açacak.



Kurtarma paketi uyarınca Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland and Standard Chartered bankalarına 50 milyar sterlin (87,2 milyar dolar) tutarındaki likidite paketini kullanıma sunulacak.



İngiltere Merkez Bankası, piyasalar istikrara kavuşana kadar 3 aylık sterlin cinsi ve haftalık dolar cinsi borç verme ihalelerine devam edecek. Verilen borçlar karşılığında daha geniş teminat kabul edilecek.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Darling'in bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

