İngiliz hükümeti porno filmlerde kadın boşalmasını yasakladı

Oşu Bubu *

Duymuşsunuzdur, geçtiğimiz hafta İngiliz hükümeti porno filmlere yeni düzenlemeler, daha doğrusu kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamalardan bazıları şiddetle ilişkilendirilemeyecek, herhangi bir mantıklı açıklamayla savunulamayacak cinsiyetçi yaptırımlar içeriyor. Yeni düzenlemeye karşı büyük katılımlı protestolar yapıldı ve pek çok yazı yazıldı. Aşağıda çevirisini okuyacağınız yazı ise İngiliz post-punk grubu Savages’in vokali Jehnny Beth’in kişisel bloğundan alınmıştır.

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Geçen hafta İngiliz hükümeti kadın boşalması (female ejaculation) ile beraber bir takım cinsel davranışların porno filmlerde gösterilmesini yasakladı. Kabine üyelerinin ‘ölüm tehdidi içeren’ hareketler veya tehlikeli saydığı davranışların arasında şunlar var: kıça şaplak, sopa, agresiv kırbaç, şiddet uygulamak için yapılmış objelerle penetrasyon, fiziksel ve sözsel taciz (karşılıklı mutabakat olsa bile), ürolagni (işeme), boğma, yüze oturma, yumruk sokma…

Haber beni oldukça rencide etti. Neden kadın boşalması yasaklanıyor? Neden yüze oturma? Porno filmlerde özellikle bu ikisi kadını öne çıkaran cinsel eylemler. Porno filmlerde kadınların aldığı hazzın anaakım görsel temsili olarak sadece kadın boşalması var. Eğer kadın boşalması yasaklanıyorsa neden erkek boşalması yasaklanmıyor? Aradaki fark ne?

Bu meseleyi masaya yatırmamın sebebi kör derecede porno savunucusu olmam değil. Bir kere başlangıç olarak sadece TEK bir porno yok. Birçok porno film çeşidi var ve ben her pornoyu sevmem. Ancak bu yasalar farklı porno film ve biçimleri olduğu gerçeğini yok sayıyor. Daha yaratıcı ve kadın odaklı porno filmler yapmaya çalışan koca bir grup erkek ve kadın porno filmcinin üzerini çiziyorlar.

Ben bir porno uzmanı değilim ama porno merakı olan ve bu konuda belli bir takım bilgilere sahip olan bir tüketici perspektifine sahibim. Hakkında bilgi sahibi olmadığım büyük bir porno tarihi olduğunu biliyorum. Ancak bildiğim başka şeyler de var: Vanessa Del Rio, Deep Throat, Sasha Grey, James Deen, Ovidie, Dana DeArmond. Belladonna için şarkı bile yazdım ve hatta kendisiyle Los Angeles’te görüştüm. Porno sektöründe çalışan aktörleri merak ediyorum, mizah anlayışlarını ve cesaretlerini takdir ediyorum.

Bir kurum (devlet veya din) cinsel pratiklere ve fantezilere düzen getirmeye başlıyorsa toplumumuzda ciddi bir sorun var demektir. Aynı şey, Papa prezervatif kullanmanın doğru veya yanlış olduğunu söylediğinde de, homoseksüelseniz evlenip evlenemeyeceğinize başkaları karar verdiğinde de geçerli. Kabine üyelerinin gelişigüzel getirdiği cinsiyetçi kuralların hiçbir mantığı yok. Evet, şaplak atma ve yüze oturma özel hayatlarımızda yasaklanmadı—evde sevgilinizin suratına oturdunuz diye tutuklanmayacaksınız—ancak porno filmlerde bunların yasaklanması açıkça püriten bir mesaj veriyor.

Yetti valla! Üç beş yaşlı dallamanın bizim adımıza neyin yanlış neyin doğru olduğuna karar vermesinden gına geldi. Kadın boşalmasına getirilen yasak tümüyle cinsiyetçi bir uygulama ve sadece kadınları endişelendirmemeli. Hiçbir erkeğin, genç veya yaşlı, kadın boşalmasını tuhaf, utanç verici ve yanlış bir şey olarak görmesini istemiyorum. Porno pek de cinsellik eğitimi kapsamına girmiyor biliyorum ama cinsel hayatlarımızda yarattığı etkiyi gözardı edemeyiz. Ekranda kadın boşalması gösteremiyorsak, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ve cinsel özgürlükte bir adım geri atıyoruz demektir.

Haz, zemini kaygan bir alan. Nelerden hoşlandığımızı bulmak için birçok yöntem denememiz gerekiyor ve bu her zaman doğru şeyi yapacağımız anlamına gelmiyor. İlerlemek tek bir yol seçerek mümkün olmuyor. Bu sebeple, ancak biz kendimiz için neyin yanlış veya doğru olduğunu söyleyebiliriz.

* 5Harfliler.com'ta yayınlanan yazının tamamını okumak için tıklayın