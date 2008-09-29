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Ekonomi

İngiliz Hükümeti, mortgage devi B&B’ye el koydu

ABD'deki krizin ardından şimdi de İngiltere Hükümeti en büyük finans kuruluşlarından B&B’ye el koyduğunu açıkladı.

29 Eylül 2008 03:00

İngiltere Hükümeti zor durumdaki en büyük finans kuruluşlarından biri olan Bradford & Bingley (B&B) bankasına el koyacağını resmen açıkladı.

İngiltere Hazine Bakanlığı, İngiliz ekonomisinin istikrarını korumak amacıyla, B&B bankasının 91 milyar dolarlık konut kredisi ve kredi hesabını devralacağını bildirdi.

Ayrıca İngiliz Hazinesi’nin, B&B'nin tasarruf mevduatı hesabı ile şubelerinin İsyanyol bankası Santander'e satılışını kolaylaştırmak için 33 milyar dolarlık harcama yapacağı kaydedildi.

Hazine, B&B'nin 44 milyar dolarlık tasarruf mevduatı hesabı ile 200 şubesini satmasının ardından, grubun geri kalan kısmını da devletleştireceğini açıkladı.

800 bin hissedarı bulunan Bradford&Bingley’nin 40 milyar sterlinlik bir değeri elinde tuttuğu belirtiliyordu.

İngiltere’de mevduat sahiplerinin bankalarda bulunan paralarının 35 bin sterline kadar olan bölümü ise devlet garantisi altında sayılıyordu.

B&B;nin bir yıl önce 300 peni olan hisseleri 20 peniye kadar düşmüş ve banka tutsat pazarındaki krizin de etkisiyle 370 çalışanını işinden çıkartmak zorunda kalmıştı.

B&B’ye İspanyol bankası talip olmuştu

İsyanyol bankası Santander’in B&B’nin 20 milyar sterlin değerindeki tasarruf bölümüne ve 200 şubesine talip olduğu belirtilmişti.

Santander, İngiltere’de ayrıca Abbey Alliance&Leicester adlı bankaların da sahibi olarak faaliyet gösteriyor.

Beklenti B&B ile Northern Rock’un birlişmesi yönündeydi

İngiliz The Times gazetesi iki gün önce, krizden etkilenen B&B’nin kriz mağduru bir başka banka olan Northern Rock ile birleştirilebileceğini yazmıştı.

Bu arada uzmanlar Lloyds TSB ile HBOS’in birleşmesinin ardından Northern Rock ile Bradford&Bingley’nin de birleşmesi halinde ülkenin iki bankayı yitirmiş olacağı ve bunun da sektörde iş kayıplarıyla sonuçlanmasının kaçınılmaz görüldüğünü bildirmişti.

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