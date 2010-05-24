İngiliz Hükümeti kesinti planını açıkladı

T24-



İngiltere'nin Muhafazakar Partili Maliye Bakanı George Osborne ile Liberal Demokrat Partili Hazine Bakanı David Laws bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında, bu yıl kesintiye gidilecek alanları duyurdu.





Ülkenin yeni hükümeti, 156 milyar sterlinlik dev bütçe açığını azaltmak için bilgi işlem ve emlak harcamalarında 2 milyar sterlin, danışmanlık ve seyahat harcamalarında 1 milyar sterlin, işe alımlarda 120 milyon sterlin, bağımsız yetkileri olan hükümet kuruluşlarında 600 milyon sterlinlik kesintiye gidiyor.





Ülkede bazı kamu kuruluş ve birimlerindeki kesintiler ise şöyle; Dışişleri Bakanlığı 55 milyon sterlin, Enerji Bakanlığı 85 milyon sterlin, İçişleri Bakanlığı 367 milyon sterlin, Adalet Bakanlığı 325 milyon sterlin, Eğitim Bakanlığı 670 milyon sterlin, Ulaştırma Bakanlığı 683 milyon sterlin, Maliye Bakanlığı 451 milyon sterlin, kabine ofisinde 79 milyon sterlin.





Kesinti planı çerçevesinde, kamuda kadrolarına istihdam dondurularak, özel sektörde daha fazla istihdam yaratılması sağlanacak.





6 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından oluşan yeni koalisyon hükümeti ülkenin yaklaşık 156 milyar sterlinlik bütçe açığını beş yıl içinde gidermeyi vadediyor. Hükümetin acil bütçeyi ise 22 Haziran'da açıklaması bekleniyor.





Koalisyon hükümetinin ortağı, Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg, dün yaptığı açıklamada, ''kesintilerin acı ve tartışmalı olacağını'' söylemişti. İşçi Partisi hükümetinin eski Hazine Bakanı Liam Byrne ise hükümetin kamu harcamalarında erken kesintiye giderek, risk aldığını ifade etmiş ve kesinti planını eleştirmişti.