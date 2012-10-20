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İngiliz Girls Aloud grubu yeniden bir arada

İngiliz Girls Aloud grubu, düzenledikleri basın toplantısında, şubat ayındaki turneleri için yeniden bir araya geldiklerini açıkladı

20 Ekim 2012 00:00

Beş kızdan oluşan İngiliz Girls Aloud grubu, Londra'da düzenledikleri basın toplantısında, şubat ayında başlayacak turneleri için yeniden bir araya geldiklerini açıkladı.

Cheryl Cole, Nicola Roberts, Kimberly Walsh, Sarah Harding ve Nadine Coyle, 10 yıl önce İngiltere 'de “Popstars: The Rivals” televizyon programında grup olarak bir araya getirilmişti.

Grubun “Ten (On)” adlı albümleri 26 Kasım'da, “Something New (Yeni bir şey)” adlı single'ı ise 18 Kasım'da piyasaya çıkacak.

Cheryl Cole, yeniden birleştiklerine  ilişkin, “çok normal, hiçbir şey değişmemiş gibi, sanki 3 yıldır ayrı değilmişiz gibi” diye konuştu.

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