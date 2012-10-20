İngiliz Girls Aloud grubu yeniden bir arada

Beş kızdan oluşan İngiliz Girls Aloud grubu, Londra'da düzenledikleri basın toplantısında, şubat ayında başlayacak turneleri için yeniden bir araya geldiklerini açıkladı.

Cheryl Cole, Nicola Roberts, Kimberly Walsh, Sarah Harding ve Nadine Coyle, 10 yıl önce İngiltere 'de “Popstars: The Rivals” televizyon programında grup olarak bir araya getirilmişti.

Grubun “Ten (On)” adlı albümleri 26 Kasım'da, “Something New (Yeni bir şey)” adlı single'ı ise 18 Kasım'da piyasaya çıkacak.

Cheryl Cole, yeniden birleştiklerine ilişkin, “çok normal, hiçbir şey değişmemiş gibi, sanki 3 yıldır ayrı değilmişiz gibi” diye konuştu.