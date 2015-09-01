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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz gazeteciler Diyarbakır'da tutuklandı

Diyarbakır'da gözaltına alınan Amerikan Vice News kanalından iki gazeteci ile tercümanları Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gazeteciler IŞİD'e destek sunmakla suçlanıyor.

01 Eylül 2015 13:27


İngiliz gazeteciler Philip Gingen Hanrahan ile Philip John Pendlebury ile Iraklı tercümanları Muhammed İsmail Resul IŞİD'in terörist faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor. Perşembe günü Diyarbakır'ın Bağlar semtinde gözaltına alınan gazeteciler ve tercümanları, dün çıkarıldıkları Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Gazetecilerle birlikte gözaltına alınan şoför ile serbest bırakılmıştı. İngiliz gazetecilerin Türkiye'nin güneydoğusundaki çatışmaları ve gerginliği haber yapmak üzere Türkiye'ye gittiği belirtiliyor. İki gazetecinin polise yapılan bir ihbarın ardından gözaltına alındığı ve çektikleri filmlere el konulduğu bildiriliyor.

Vice News'tan yapılan açıklamaya göre gazeteciler önce hükümetten çekim yapmak için gerekli izinleri almamakla ardındansa IŞİD'i desteklemekle suçlandı. Vice News'ten bir sözcü, söz konusu 'terör' suçlamalarının mesnetsiz olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü, iddiaları 'dehşet verici ve tuhaf' diye nitelendirerek, gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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