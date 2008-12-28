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Ekonomi

İngiliz dev kahve zinciri satıldı

İngiltere’nin dev çay-kahve zinciri Whittard of Chelsea, bir girişim sermayesi şirketine satıldı.

28 Aralık 2008 02:00

İngiltere’nin dev çay-kahve zinciri Whittard of Chelsea, bir girişim sermayesi şirketine satıldı.

Küresel ekonomik kriz İngiltere’de perakende sektörüne ciddi darbe indiriyor. İngiltere’nin dev çay-kahve zinciri Whittard of Chelsea, kayyuma devredildikten sonra bir girişim sermayesi şirketine satıldı.

Whittard of Chelsea’ye kayyum olarak atanan “Ernst & Young” şirketi, Whittard of Chelsea’yi “ticari zorluklarda deneyimli” girişim sermayesi şirketi EPIC’e sattığını açıkladı.

Şirketin faaliyetini sürdüreceği ve bütün mağazalarının açık olacağı bildirilen açıklamada, şirkette çalışan 950 kişinin şimdilik çalışmaya devam edeceği belirtildi.

130 mağazası var

Walter Whittard’ın 1886 yılında kurduğu ve İzlandalı yatırım şirketi Baugur’un 2005 yılında 21 milyon sterline aldığı şirketin, İngiltere’de 130 mağazası bulunuyor.

Whittard of Chelsea, 1980 ve 1990 yılları arasında hızla büyüyerek, İngiltere’nin yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Kuveyt, Singapur, Güney Afrika, Şili ve ABD’de mağazalar açmıştı.

Küresel ekonomik krizle birlikte İngiltere’de ekonominin yavaşlaması ve İzlanda’da ekonomik iflas nedeniyle Baugur, sahibi olduğu Whittard of Chelsea’ye müşteri aramaya başlamıştı.

Baugur’un, ayrıca İngiltere’de süpermarket zinciri Iceland, oyuncak şirketi
Hamleys, mücevher zinciri Goldsmiths ve geçen ay kayyuma devredilen Woolworths’da
yatırımları bulunuyor.

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