'İngiliz çöp' torbasından çıkan ceset

T24- Irak'ta görev yapan İngiliz askerleri, 62 yaşındaki Iraklı kadına önce işkence ve tecavüz etti. Ardından bir askeri çöp torbasına koyarak yol kenarına attı. Olayı İngiliz Independent gazetesinin ortaya çıkarması ve kadının çöp torbasıyla fotoğrafını yayınlaması ülkede bomba etkisi yarattı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Afganistan’da İngiliz askerleri tarafından gözaltına alınan 62 yaşındaki Sabiha Khudur Talib’in, işkence ve infaz ettikten sonra çöp torbasına konularak yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.

Askere soruşturma açıldı

İngiliz Kraliyet Askeri Polisi, yaşlı kadının ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen İngiliz askeri hakkında soruşturma başlattı. Irak’ta 62 yaşındaki Sabiha Khudur Talib’in İngiliz askeri tarafından işkence gördükten sonra infaz edildiği iddiaları adada bomba etkisi yarattı.

Ülkenin saygın gazetelerinde The İndependent, İngiliz Kraliyet Askeri Polisi’nin, Irak’ta 3 yıl önce evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan 62 yaşındaki Sabiha Khudur Talib’in, İngiliz askerleri tarafından işkence gördükten sonra infaz edildiği ve bir çöp torbasına konularak yol kenarına bırakıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattığını yazdı.

'İngiliz çöp' torbasında ve yol kenarında bulundu

İngiliz askerlerinin İngiltere’nin 6 yıllık Irak işgali süresince kayıtlara geçen en ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını belirten gazete, daha önce görülmemiş bir raporun, Basra’daki suç birimi tarafından İngiltere hükümetine sunulduğunu kaydetti.

2006 yılında hazırlandığı belirtilen raporda, Khudur Talib’in cansız bedeninin bir “İngiliz çöp” torbası içinde yol kenarında bulunduğu ve yapılan incelemelerde, karın altından giren bir kurşun deliğinin tespit edildiği belirtiliyor.