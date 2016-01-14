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Dünya

İngiliz çift Papua Yeni Gineli 'yamyam' bir kabile tarafından kaçırıldıklarını açıkladı

“Yerel kostümlerinde çok tehditkar görünüyorlardı, gerçekten çok korktuk bizi yiyeceklerini düşündük”

14 Ocak 2016 20:32

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan pazarlama müdürü Matthew Iovane ve ABD’li kız arkadaşı Michelle Clemens, Papua Yeni Gine’deki tatilleri sırasında yamyam bir kabile tarafından kaçırılıp işkence gördüklerini iddia etti.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, dünyanın en büyük keşfedilmemiş vahşi alanının içinden geçen yaklaşık 100 km’lik Kokoda yolunu yürümek için Papua Yeni Gine’ye gittiklerini ancak rehberlerinin ortadan kaybolmasının ardından pazartesi günü yerliler tarafından alıkonulduklarını söyledi. 

Her ikisi de 31 yaşında olan çift, İngiliz Sun gazetesine yaptıkları açıklamada “savaş boyası” sürmüş palalı yerlilerin yollarını kestiğini ve onları çırılçıplak soyup gözlerini bağladığını söyledi. Yerlilerin tehditler savurduğunu ve zaman zaman palaları ile saldırdığını söyleyen Clemens ve Iovane, “Yerel kostümlerinde çok tehditkar görünüyorlardı. Gerçekten çok korktuk bizi yiyeceklerini düşündük” dedi. 

İlk kaçma denemelerinde başarısız olduklarını ve bu nedenle de işkence gördüklerini söyleyen çift, sonunda yerlilerin elinde kurtulmayı başarıp Kokoda yolu üzerinde karşılarına çıkan bir köylüden yardım istediklerini söyledi.

Clemens aldığı pala yaraları nedeniyle üç parmağını artık hissetmediğini ancak “Seyahat etmekten vazgeçmeyi düşünmediklerini” söyledi. 

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