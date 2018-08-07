İngiliz Büyükelçi'den Fenerbahçe mesajı: Fenersin, yenersin!

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile bu akşam karşı karşıya gelecek sarı lacivertli takıma başarılar diledi.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan selefi Richard Moore'un aksine göreve gelmesinin ardından Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"#FenerinMaçıVar dediler hemen formamı giydim! @Fenerbahce’ye sezonun ilk maçında #Benfica karşısında başarılar diliyorum. Fenersin, yenersin!"

Chilcott'un paylaşımı kısa süre içinde yüzlerce retweet ve binin üzerinde beğeni aldı.

Fenerbahçe-Benfica maçı kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bugün Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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