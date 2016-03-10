İngiliz bilim insanları: AB'den çıkmak bilim için facia olur

İngiltere'de Stephen Hawking'in de aralarında bulunduğu bilim insanları 150 imzalı bir bildiri yayımlayarak, "İngiltere bilimi için felaket olur" uyarısı yaptı.

CNN Türk'ün BBC'den aktardığı habere göre, Stephen Hawking İngiltere'nin AB'de kalması için çağrıda bulundu ve "Brexit (Britanya'nın AB'den çıkması) İngiltere bilimi için facia olur" dedi. Times'a gönderilen Kraliyet Bilim Topluluğu üyesi 150 bilim insanının imzasını taşıyan mektupta AB'den ayrılmasının araştırmalar için yıkım olacağı anlatıldı.

Aralarında ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de bulunduğu Kraliyet Bilim Topluluğu üyesi 150 araştırmacı, Times Dergisine bir mektup göndererek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını istedi.

AB'den ayrılmanın İngiltere bilimine zarar vereceğini mektuplarında anlatan İngiliz bilim insanları, Avrupa'da umut vadeden pek çok genç bilim insanının çalıştığını belirterek, "Avrupa'da artan fonlardan İngiltere bilimi de yararlanıyor. İlk olarak, artan fonlar Avrupa bilimini özellikle de İngiltere için müthiş bir seviyeye taşıdı çünkü rekabetçi bir noktadayız. İkinci olarak en iyi araştırmacılarımız kıta Avrupası'ndan istihdam ediliyor ve bu genç araştırmacılar AB'den yapılan bağışları da beraberinde getiriyor" değerlendirmesinde bulundular.

Bu durumun dünyanın başka yerlerindeki en iyi bilim insanlarını da İngiltere'ye gelmek için teşvik ettiğine dikkat çeken bilim insanları, İsviçre'nin fonlara sınırlı erişimine rağmen, katkıda bulunmasını ve genç yetenekleri ülkeye çekmeye çalışmasını örnek gösterdi.

Londra Üniversitesi St. George's Hastanesi'nden Profesör Angus Dalgleish, İngiltere'nin AB'den çıkmasından daha kötü bir şey olamayacağını söyledi. Dalgleish, "Geniş bir kitleyi temsil ediyoruz. Eğer AB'den ayrılırsak bu işbirliği ve finansman açısından bir felaketle sonuçlanır, hepimiz buna karşıyız" diye konuştu.