İngiliz basını: Prens Harry, Prens Philip'in cenazesi için Britanya'ya vardı

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Prens Harry'nin Ediburgh Dükü Prens Philip'in cenazesi için ABD'deki evinden Britanya'ya uçtuğu iddia edildi.

The Sun'a konuşan görgü tanıklarına göre Prens Harry, pazar günü Londra'daki Heathrow Havalimanı'na 13.15 sularında bir British Airways uçağı ile iniş yaptı.

CNN'in aktardığına göre yetkililer Harry'nin seyahatleri ile ilgili açıklama yapmayı reddetti ancak bir Buckingham Sarayı sözcüsü Harry'nin dedesinin cenazesine katılmayı planladığını söyledi.

Bu, Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmalarından bu yana Harry'nin Britanya'ya ilk dönüşü olacak. Meghan Markle'ın hamileliği nedeniyle seyahat edemediği belirtildi.

Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da gerçekleşecek.