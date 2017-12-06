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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz basını: May'e yönelik saldırı engellendi

İngiltere Başbakanı May'e suikast planlandığı ortaya çıkarıldı. Son bir yılda İslamcı teröristlerin 9 suikast planının başarısızlığa uğratıldığı öğrenildi.

06 Aralık 2017 15:31

Sky News televizyonu, İngiliz güvenlik birimlerinin Başbakan Theresa May'i hedef alan İslamcı suikast planlarını ortaya çıkardığını bildirdi.

Haberde teröristlerin Başbakanlık binasının önünde bomba patlatıp, çıkacak kaostan yararlanarak öldürmek amacıyla Başbakan May'a saldırmayı planladıkları belirtildi.

Polisin ve gizli servisin suikast planlarını haftalarca takip ettiğine yer verildi. Başbakan May'in sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada son 12 aylık sürede 9 saldırı hazırlığının akamete uğratıldığını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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