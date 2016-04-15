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Spor

İngiliz basını: Mario Gomez, Manchester United'ın teklifini "Beşiktaş'ta kalacağım" deyip reddetti

Gomez, 21 gol atarak kariyerinin zirvesine çıktı

15 Nisan 2016 11:39

Mario Gomez, İngiliz Daily Star’da yer alan habere göre Manchester United’ın teklifini, “Beşiktaş’ta kalacağım” diyerek reddetti.

21 gol atarak kariyerinin zirvesine çıkan Mario Gomez, Beşiktaş’tan ayrılmak istemediğini Avrupa’nın dev kulüplerinden Mancheter United’a iletti. AMK'nın Daily Star’a dayandırdığı haberde, “Gomez, Beşiktaş’ta kalmak istiyor. Manchester United’a gitmesi çok zor” ifadeleri yer aldı. İstanbul’da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gomez, sadece lig şampiyonluğuna odaklandığını belirtti.

 

Mario Gomez tişörtleri yuvada

 

Vodafone Arena’nın ilk golünü atan Mario Gomez’e özel tişörtler Kartal Yuvası’nda satışa çıktı. Gomez’in Kartal duruşlu pozu dikkat çekiyor.

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