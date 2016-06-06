İngiliz basını: IŞİD dört cephede sıkıştırılıyor

Irak Ordusu, Şii birlikler, Kürt güçler, Nusra Cephesi ve Suriye rejimi güçlerinin katıldığı IŞİD'e karşı operasyonları değerlendiren İngiltere gazeteleri: "IŞİD dört cepheden sıkıştırılıyor" diyor.

Financial Times gazetesi Irak ordusu ve Şii milislerin İran'ın yardımıyla yürüttükleri Felluce operasyonunu öne çıkarıyor. Gazetenin yazarı Geoff Dyer'a göre Felluce'yi ele geçirme mücadelesi ile Irak Başbakanı Haydar el-Abadi'nin güvenilirlik mücadelesi başa baş gidiyor:

"Felluce'deki çatışma 12 yıl önce, Irak'ın kaosa sürüklenmesinin işareti olmuştu. Irak'ın batısındaki kent bugün de kritik bir savaşa sahne oluyor. Bu saldırı Irak güçlerinin Ramadi'nin alışında uyguladıkları yaklaşımdan bir kopuşu ifade ediyor. Ramadi'nin aksine Felluce operasyonunda Irak ordusunun ihtiyaç duyduğu ancak Sünni nüfus tarafından güvenilmeyen Şii milislerin rolü daha ön planda. Kağıt üzerinde, asıl çatışmayı Irak terörle mücadele birlikleri yürütecek. Şii milisler ise kentin dışında kalacak ve ABD hava kuvvetleri de destek sunacak. Ancak bu çatışmanın sıcaklığında kolaylıkla alt üst olacak bir iş bölümü. Abadi Felluce'de büyük risk almış durumda. Birkaç gün önce yaptığı, "zafer yakında" açıklamasından sonra Irak güçlerinin ilerlemesi yavaşlama gösterdi. Felluce'de süratli bir zafer kazanılacağına dair yarattığı beklenti henüz doğrulanmış değil".

Times gazetesinin Bağdat'taki muhabiri Ammar Şammari ise Irak özel güçlerinin Felluce'ye girmek için hazır beklediklerini yazıyor.

"Kenti üç yönden kuşatan Irak özel kuvvetleri, IŞİD'den kurtardıkları bölgelerdeki savaşçıların ya kaçtığı ya da Felluce'ye çekildiklerini söylüyor. IŞİD ise kentin güney cephesinde keskin nişancılar, mayınlar ve el yapımı patlayıcılarla şiddetli bir karşı saldırı düzenledi. Kentte bulunan sivil halk ise, yüzebilen her şeyi kullanarak Fırat Nehri üzerinden kentten kaçıp kurtulmaya çalışıyor."

Felluce operasyonun başarısı Irak güçlerine Musul'a operasyon düzenleme konusunda moral ve inisiyatif verebileceği için de önemli. Daily Telegraph gazetesi, Musul ile ilgili olarak, kentin IŞİD ele geçirmeden önceki valisi Esil en-Nuceyfi'nin açıklamasına yer veriyor.

Nuceyfi: IŞİD'den öğreneceklerimiz var

Nuceyfi, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, "IŞİD'den öğreneceklerimiz var." diyor.

Bir grup Sünni eski generali yanına alarak Türk askerleri tarafından yönlendirilen ve ABD'den hava desteği alan Haşd el-Vatani adlı bir milis gücü kuran Nuceyfi, Musul'un IŞİD'den alınmasında kim rol alırsa alsın bir buçuk milyonluk kenti yönetecek olanların kendileri olacağını söylüyor.

Karargah ofisini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de kuran Nuceyfi, Irak Parlamentosu tarafından Musul'un IŞİD'in eline geçmesinde rolü olduğu gerekçesiyle görevinden alınmıştı. "Musul'daki Sünnilerin bir kısmı Şii ordu tarafından özgürleştirilmektense IŞİD'in kontrolünde kapana kısılmış şekilde yaşamayı tercih ediyor" diyen Nuceyfi'ye göre, IŞİD Musul'da yönetimi de-santralize edip, yerelleştirmiş.

Nuceyfi röportajda, "Biz de onların (IŞİD'in) yaptığı bazı şeylere katılıyor, bazılarına katılmıyoruz" diyor ve ekliyor "(IŞİD'in getirdiği) değişiklikleri izlemeli ve daha önceki duruma dönmemeliyiz."

Times gazetesindeki bir başka haberde ise IŞİD'in başkenti Rakka'dan çıkarılması operasyonuna Esad rejimi güçlerinin de katıldığı işleniyor.

"Esad güçlerinin Rakka operasyonuna katılması zaten karmaşık olan ittifaklar tablosuna yeni bir düzey ekliyor. IŞİD şu an iki ülkede dört cephede çatışmak durumunda. Türkiye sınırına yakın bölgedeki IŞİD bölgesinin doğusuna doğru esas olarak Kürt savaşçılardan oluşan koalisyon güçleri ilerliyor. Batı da ise el-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi dahil olmak üzere isyancı güçlerin ilerleyişi sürüyor. Rakka'ya doğru ilerleyen bir diğer güç ise Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye ordusunun özel Çöl Şahinleri adlı birlikleri."

"Rus uçağının düşürülmesi Türkiye etkisini sınırladı"

Gazetenin bildirdiğine göre, Suriye ordusu güçleri, 160 kadar rejim askerinin IŞİD tarafından çölde yürütüldükten sonra öldürüldükleri Tabka havaüssüne 40 kilometre kadar yakında. Rakka'daki muhalif eylemciler de rejim güçlerinin kente yaklşatığını teyit ediyor.

Menbic'e doğru ilerleyiş ise Washington'ın IŞİD'i sınır bölgelerinden geriye itme stratejisinde daha da ciddi olduğunu gösteriyor, gazeteye göre.

"Bu cephe, Türkiye'nin Kürt savaşçıların alana girmesine karşı çıkışı nedeniyle aylardır durağanlığını koruyordu. Türkiye bölgenin kurtarılması için Sünni Arap güçlerin kullanılmasını istiyor. Ancak Rus uçağı düşürüldükten sonra Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki etkisi oldukça azalmış durumda. Rusya'nın bölgeye yerleştirdiği gelişkin füze sistemleri Türkiye'nin bölgeye ayak basma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ayrıca Rus hava saldırıları bölgede Türkiye'nin desteklediği güçleri neredeyse tümüyle yok etti."