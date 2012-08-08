İngiliz bankası savunmaya geçti

Amerikalı yetkililerin önde gelen İngiliz bankalarından Standard Chartered'ı İran kaynaklı 250 milyar doları yasaları çiğneyerek akladığı yönünde suçladı.

Yaptırım politikasını yıllardır delmekle suçlanan Standard Chartered bankası tepkisini gösterdi.

Amerikalı mali müfettişlerin iddialarına sert tepki veren Standard Chartered, işlediği söylenen suçun ''küçük muhasebe hatalarından'' ibaret olduğunu açıkladı.

Amerikalı yetkililerin, ''haydut bir kurum'' diye nitelendirdikleri bankanın yöneltilen bu suçlamanın ardından borsadaki değerinin yaklaşık dörtte birinin bir çırpıda silindiğini bildiriyor.

Standard Chartered'ın güçlü bir savunmaya geçti, fakat gene de büyük bir para cezasının yolda olduğuna inanan yatırımcıların bankanın hisselerini elden çıkarmayı yeğlediğini yazıyor.

Görüşü alınan bir ekonomiste göre Amerikalı yetkililerin vereceği ceza 1 buçuk milyar doları bulabilir. (BBC Türkçe)