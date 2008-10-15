İngiliz bankaları 5 milyon ferdi kredi başvurusunu reddetti

İngiltere’de yaşanan ağır ekonomik kriz, kredi maliyetlerini yükseltti. Son 6 ayda 5 milyon kişinin kredi kartı ve ferdi kredi başvurusu bankalar tarafından reddedildi.



Söz konusu rakamın her gün 27 bin kişinin bu tür başvurular yapıp reddedildiği anlamına geldiğine dikkat çeken uzmanlar, bankaların krizin etkisiyle borç verme şartlarını ağırlaştırmalarının bu sonuca yol açtığını bildirdi.



Rakamların İngiltere’de yaşayan ve yetişkin nüfusun yüzde 56’sını oluşturan 26 milyon kişinin, geçen 6 ay içinde finansal ürünlere başvurduğunu gösterdiğine işaret eden uzmanlar, bunların yüzde 13’ünün kredi kartı başvurularının reddedildiğini, yüzde 6’sının ise ferdi kredi başvurularına olumsuz yanıt aldığını bildirdi.



Araştırmayı gerçekleştiren MoneyExpert.com adlı internet sitesinin direktörü Sean Gardner, "Bankacılık krizi bankaları kimseye borç vermeme noktasına sürükledi. Onlar şimdi bütün dikkatlerini sadece alabilecekleri kadar parayı geri almaya harcıyorlar. Borç vermeye ilgi duymuyorlar” dedi.



Bu arada ülkede bugün bankalardan kredi kullananların 18 ay öncesine göre çok daha yüksek maliyetle karşı karşıya bulundukları da belirtiliyor.

