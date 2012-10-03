İngiliz bakandan kürtaj süresinin azaltılması önerisi

İngiltere'nin Kadından Sorumlu Bakanı Maria Miller, ülkede kürtaj süresinin azaltılması yönünde öneride bulundu.

Akşam gazetesinin haberine göre; Miller, ülkedeki yasal kürtaj süresinin 24 haftadan 20 haftaya indirilmesi gerektiğini ifade ederek, tıbbın ve bilimin artık çok geliştiğini, prematüre bebekleri yaşatma oranının arttığını söyledi.



İngiliz bakan, doktorların artık altı aylık hamilelikteki erken doğumlarda bile bebekleri yaşattığını vurguladı. Miller'in önerisi ülkedeki bazı kadın örgütleri tarafından, "kadınların çocuk sahibi olmasıyla ilgili haklarına müdahale edildiği" gerekçesiyle eleştirildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yaptığı son kabine değişikliğiyle Kadın ve Eşitliklerden Sorumlu Bakan olarak atanan Muhafazakar Partili Maria Miller, 2008 yılında da parlamentoda kürtajla ilgili yasal sürenin 20 haftaya indirilmesi önerisinde bulunmuş, ancak bu öneri yine kabul edilmemiş.



İngiltere'de kürtajın 20 haftadan sonra, yüzde 1 ile 2 civarında gerçekleştirildiği tahmin edilmekle beraber ülkede 24 haftayı geçen hamileliklerde de kimi zaman, bebekte bir sorun ya da anne sağlığı için tehdit varsa kürtaja izin veriliyor.

