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Dünya

İngiliz Bakan'a kremalı saldırı

İngiltere’de Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Bakan Mandelson, çevre zirvesine katılmadan önce bir çevrecinin kremalı saldırısına uğradı

07 Mart 2009 02:00

İngiltere’de Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Bakan Mandelson, çevre zirvesine katılmadan önce bir çevrecinin kremalı saldırısına uğradı

İngiliz bakana kremalı saldırı - VİDEO

İngiltere’de Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Bakan Peter Mandelson, Londra’da çevre konusunda bir zirveye katılmadan hemen önce bir çevrecinin kremalı saldırısına uğradı.

Kadın protestocu Leila Deen, Mandelson’a yaklaşıp yakın mesafeden yüzüne "custard" (süt ve yumurtayla yapılan bir tatlı) attı. Üstü başı batan Mandelson binanın içine kaçarken, protestocu kimse müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı. Çevre politikaları eleştirilen İngiliz bakan, "Yüzüme bir şey atmak yerine yüzüme konuşulmasını tercih ederim" dese de, şikayetçi olmadığı için protestocu hakkında soruşturma başlatılmadı. Bahis şirketi William Hill, halkın hiç sevmediği Mandelson’a atılacak bir sonraki tatlıya dair bahis açtı.

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