İngiliz Bakan: Türkiye üzerinden korku kampanyası uyguladık

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen ‘Brexit seçim kampanyasında’ aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan 'Türkiye AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf etti.

The Guardian'ın haberine göre, Brexit seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan Gove'dan seçim kapmanyasından iki sene sonra önemli bir itiraf geldi. "Geri dönüp söylediğim şeylere bakmak ve doğru zamanda doğru söylenen şeyler olup olmadığını düşünmek zorundayım" diye konuşan İngiliz Bakan, Brexit kampanyasından kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti. Türkiye, geçmişte AB'ye katılmak istediğini defalarca tekrarlamıştı ancak yavaş ilerleyen üyelik müzakereleri, 2016'da yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan baskıdan sonra durma noktasına geldi. İngiltere'de referandum sırasında bile, Türkiye'nin AB'ye katılma olasılığı uzak ya da var olmayan bir ihtimal olarak görülüyordu.

İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ gündemi meşgul ediyor.

Brexit tartışmaları devam ediyor

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in 'Brexit' olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - İngiltere'de eski bakandan 'İkinci Brexit referandumu yapılsın' çağrısı

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' dedi.