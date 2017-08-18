İngiliz Bakan: Gülen'in darbeye dâhil olduğunun net kanıtları var, uzun süren OHAL iyi mesaj vermez

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, “Endişelerimizi açık yüreklilikle aktaracağız, çünkü biz dostuz” diyerek Türkiye’de son dönem yaşanan insan hakları ve yargı süreçleriyle ilgili tartışmalara dikkat çekti. Fetullah Gülen’in darbe girişimine dahil olduğunun net kanıtlarının olduğunu, bu tehditle mücadelenin anlaşılır olduğunu belirten Duncan, ancak bir yıl sonra hayatın normale döndüğüne dair işaretlerin verilmesinin de çok olumlu etki yaratacağını söyledi. Duncan, "Tabii ki kalıcı olacak, çok çok uzun yıllar devam edecek bir OHAL iyi bir mesaj vermemektedir Türkiye adına. Eğer OHAL sonlandırılabilirse, sözkonusu tehditle eşit ve adil bir şekilde mücadele edilebildiği mesajı da verilmiş olacaktır" dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuşan Duncan’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye tarihinde çeşitli darbe girişimleriyle, darbelerle karşı karşıya kaldı ama 15 Temmuz’da yaşanan çok büyük bir tehditti ve biz bu tehdidin çok net bir şekilde Birleşik Krallık Hükümeti tarafından görüldüğünün, tanındığının bilinmesini istedik. Tabii ki söz konusu darbe girişimine dahil olan insanlar için bir müdahale yapılması gerekiyordu ve bu müdahale zaman aldı. Ve Gülen hareketinin bu darbe girişimine dahil olduğu yönünde çok net kanıtlar da var. Ama bu süreçte muhakkak ki demokrasinin sağlanması, korunması ve adli sürecin uygun, düzenli şekilde işlenmesinin sağlanması çok önemli, ki insanlar Türkiye’nin istikrarlı bir ülke olduğunu, iş için hâlâ güzel bir ortam olduğunu görebilsinler, kendilerini bu konuda güvende hissedebilsinler.

Kalıcı olacak bir OHAL...

Tabii ki kalıcı olacak, çok çok uzun yıllar devam edecek bir OHAL iyi bir mesaj vermemektedir Türkiye adına. Eğer OHAL sonlandırılabilirse, sözkonusu tehditle eşit ve adil bir şekilde mücadele edilebildiği mesajı da verilmiş olacaktır. Çünkü nihayetinde bu tehditle ilişkilendirilen onbinlerce insan var ve zannediyorum adli yargı süreçlerinde bu kişilerin bireysel vakaları ele alınabilirse, eşit bir şekilde adalet dağıtılabilirse Türkiye adına çok olumlu mesajlar olacaktır.

Bizim de endişelerimiz oluyor

Nihayetinde tabii ki bizim de zaman zaman endişelerimiz oluyor. Örneğin Af Örgütü ile ilgili tutuklamalar Birleşik Krallık’ta büyük tepki çekti. Zira Af Örgütü Birleşik Krallık’ta çok büyük destek gören bir kurum. Dolayısıyla bu tip gözaltılar, tutuklamalar bizim açımızdan zorluklar yaratmakta. Sanıyorum Türkiye’nin şu anda vermesi gereken en önemli mesajlardan veya yapması gereken işlemlerden biri, bağımsız yargı ilkelerine sadık bir şekilde adaletin herkese eşit, adil ve düzgün şekilde dağıtılmasını sağlamak olacaktır.”

Kılıçdaroğlu mesajı: Tutuklanırsa endişeler hızla büyür

“Seçilmiş politikacılar tutuklanacak, gözaltına alınacak olursa endişelerin hızla büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Nihayetinde böyle bir girişimi işleyen bir demokrasinin ilkeleriyle uzlaştırma, açıklama imkânınız pek olmaz. Tabii ki böyle bir konu gündeme gelecek olursa biz hükümet yetkililerini çok dikkatli ve temkinli davranmaya, adım atmaya davet edeceğiz. Herkesin takdir edeceği şekilde eğer bir kişinin devleti tehdit ettiği veya hükümete karşı bir eylem veya bir çaba içerisinde olduğu veya darbe girişimine direk dahil olduğu, darbe hazırlığında olduğu net kanıtlarla ortaya konulursa tabii ki o kişi için bir adli sürecin başlatılmasında, gözaltı ve farklı adım atılmasında gariplik olmaz. Mesela aynı şeyi terör faaliyetlerinde bulunan kişiler için de yapıyoruz. Türkiye’de PKK ve değişik pek çok terör örgütü var. Ancak bir insanı, farklı bir görüşe, fikre sahip olduğu için herhangi bir adli yargı sürecine dahil etmek, tutuklamak, gözaltına almak işleyen bir demokrasinin kuralları ve ilkeleriyle bağdaşmaz.”