İngiliz bakan: 'Çarşaf özgürlüktür'

T24 - Avrupa'da çarşafın yasaklanması tartışılırken; İngiliz bir bakan burkanın da bir özgürlük olduğunu ve kadının gücünü sembolize ettiğini savundu.



Başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde çarşafın yasaklanması yönünde tartışmalar sürerken, İngiltere'den şaşırtıcı bir çıkış geldi.



Muhafazakâr Parti'nin çevre bakanı Caroline Spelman, çarşaf giymenin bir özgürlük olduğunu ve çarşafın kadının gücünü sembolize ettiğini savundu.



Çarşafın kamusal alanda giyilmesinin yasaklanmasına karşı çıkan bakan, çarşaf giyen kadınların daha güçlü olduklarını savundu.





Bir kadının neden çarşaf giyebileceğini anlıyorum



Spelman şöyle konuştu:



“Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak, ne giyip ne giyemeyeceğimin bana söylenmesini istemiyorum. Ben Afganistan’a gittim ve bir kadının neden çarşaf giymek isteyebileceğini sanırım artık daha iyi anlıyorum.



Bu onların kültürünün bir parçası. Onların dışarı çıkarken çarşaf giymek istediklerini kabul etmek, anlayış göstermenin bir gereğidir.



Burası özgür bir ülke, biz insanların özgürlüklerine önem veririz. Bir kadın için de her sabah kalktığında ne giyeceğine karar verebilmek onu gücünü gösterir.”





Yasak İngiltere'ye yakışmaz



Spelman’ın meslektaşı, Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Damian Green de, çarşafın yasaklanmasına karşı çıkmıştı. Green, “çarşaf baskının sembolüdür” şeklindeki eleştirilere, "Bir yasak İngiltere’ye yakışmaz. Hoşgörülü ve saygılı toplum yapısına ters düşebilir." diye cevap vermişti.



Göçmen bakanı Green ise Fransa’ya atıfta bulunarak, "Bazı çevreler Fransa’daki çarşaf yasağının oradaki göçmenleri İngiltere’ye yönlendireceğini söylüyorlar, buna katılmıyorum. Fransa agresif bir şekilde laikliği savunuyor. Onlar çarşafı yasaklayabilir, okullarda haç işareti bulunmasını yasaklayabilir. İngiltere’de ise dini okulların bulunduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.





Halk çarşafa karşı



Ancak son yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 67’si yüzü kapatan peçelerin giyilmesine karşı ve bu tarz çarşafların yasaklanması gerektiğini düşünüyor.



Son olarak Fransa, geçtiğimiz günlerde çarşafı yasaklayan yasayı mevlis Genel Kurulu'nda onayladı. Belçika ve İspanya’da da benzer yasalar önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.





Çarşaflıları temsil eden herhangi bir grupla görüşmem



Kamusal alanda yüzü kapamanın yasadışı olması yönündeki kararı destekleyenlerden birisi de muhafazakâr parti milletvekillerinden Philip Hollobone.



Hollobone, çarşaf giyen kadınları temsil eden herhangi bir grupla görüşmeyeceğini söyledi. “Burası Britanya, Biz bir Müslüman ülkesi değiliz. Toplum içinde yüzünü kapatmak acayip ve bir çok insana göre tehditkâr ve suçlayıcı.



