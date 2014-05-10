İngiliz askerden Taliban militanının cesediyle ‘hatıra fotoğrafı’

İlk olarak Live Leak adlı internet sitesinde yayımlanan fotoğrafların, Afganistan’daki İngiliz askeri üssü Bastion Kampı’na 2012 yılında düzenlenen bir saldırı sonrasında çekildiği belirtildi. İngiliz basınında ‘hatıra fotoğrafı’ olarak tanımlanarak eleştirilen fotoğraflarda, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görevli bir asker, bir militanın kanlı cesedi yanına diz çöküp başparmağıyla ‘tamam’ işareti yaparken görülüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı fotoğrafları geçen ay fark ettiklerini ve inzibatın olayı soruşturduğunu ifade etti. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki askerin ön cephe görevlerinden çekildikleri belirtildi. Helmand vilayetindeki Bastion Kampı’na 2012 yılının Eylül ayında düzenlenen saldırıda iki ABD’li deniz piyadesi öldürülmüştü. Saldırıda İngiliz askerleri de yaralanmış, ABD ordusuna ait altı Harrier jeti tahrip edilmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri kuralları ihlal eden bu tip davranışların hiçbir özrü olmadığını söyledi. İngiliz Kraliyet Kuvvetleri sözcüsü de, “düşman cesetlerine kötü muameleye karşı sıfır hoşgörü politikasını benimsediklerini” hatırlatıp olayın büyük bir ciddiyetle ele alındığını ifade etti. Sözcü, olayın Kraliyet Hava Kuvvetleri inzibatı tarafından soruşturulduğunu belirtip “Şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak uygun olmaz” diye konuştu.