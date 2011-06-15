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Dünya

İNGİLİZ AKTRİS ELİZABETH HURLEY BOŞANDI LONDRA (A.A)

15 Haziran 2011 17:18

-İNGİLİZ AKTRİS ELİZABETH HURLEY BOŞANDI LONDRA (A.A) - 15.06.2011 - İngiliz aktris ve manken Elizabeth Hurley, Hintli işadamı Arun Nayar'dan boşandı. Londra'daki mahkemede görülen boşanma davasında çiftin 4 yıllık evliliği sona erdi. 46 yaşındaki Hurley, Nayar'la İngiltere'nin batısındaki Sudeley Kalesi'nde 2007 yılında evlenmiş, daha sonra Hindistan'da da geleneksel bir düğün yapılmıştı. Evlenmeden önce 10 yıldan uzun süre İngiliz aktör Hugh Grant'le birlikteliği olan Hurley'nin film yapımcısı Steve Bing'le ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

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