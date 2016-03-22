Sınır dışı edilen İngiliz akademisyen Stephenson İstanbul'a döndü

Türkiye tarafından sınır dışı edilen İngiliz akademisyen Chris Stephenson yeniden İstanbul'a geldi. Türkiye'den sınır dışı edilen İngiliz akademisyen Chris Stephenson, avukatlarıyla görüştüğünü ve ülkeye geri dönüşünün önündeki engellerin kalktığını söylemişti.



“Diyeceğim tek şey barış olsun”



Ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a gelen Stephenson, Türkiye’ye tekrar döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. ‘Buruk bir sevinç’ yaşadığını belirten Stephenson; “3 arkadaşımız Esra Mungan, Kıvanç Sevinç ve Muzzafer Kaya tutuklandılar. Türkiye’de barış henüz yok, halen insanlar ölüyor, halen bombalar patlıyor; bu çok üzücü bir şey. Diyeceğim tek şey barış olsun” dedi.



“Tutuklu 3 arkadaşımızın serbest bırakılmasını ümit ediyorum”



Bir gazetecinin, ‘Türkiye’de çalışma konusunda bir sıkıntınız var mı?’ şeklindeki sorusu üzerine Stephenson şunları söyledi:

“Çalıştığım üniversite yönetimiyle konuştum; bir sıkıntı yok. Derslerime gireceğim. Bütün hayatıma normal bir şekilde devam edeceğim. İnşallah hukuksuz bir şekilde içeride olan tutuklu 3 arkadaşımızın serbest bırakılmasını ümit ediyorum.”



Ne olmuştu?



Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

İngiliz akademisyen Chris Stephenson gözaltındaki akademisyenlere destek olmak için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çantasındaki Newroz bildirisi gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, "Örgüt propagandası yapmak" suçunu işlediği iddia edilmişti. İngiliz akademisyeni serbest bırakılan savcılık, sınır dışı edilmesini talep etmiş, bu talep nedeniyle Chris Stephenson İl Göç İdaresine götürülmüştü.