T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Cameron: İngiltere de hava saldırılarına katılmalı

"Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın, IŞİD’e karşı Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını destekliyorum"

23 Kasım 2015 14:11

İngiltere Başbakanı David Cameron, IŞİD’le mücadelede Suriye’ye hava saldırıları düzenlemeye ikna olduğunu açıklayarak, “Cumhurbaşkanı Fronçois Hollande’ın, IŞİD’e karşı Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını destekliyorum” dedi. Cameron, “Bu konudaki kesin kanaatim, İngiltere’nin de hava saldırılarına katılmasıdır” şeklinde konuştu.

CHA'da yer alan habere göre, Başbakan Cameron, bu sabah Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’yle bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cameron toplantıda, IŞİD’le mücadelede ABD öncülüğünde Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarına Ada’nın da katılması gerektiğine ikna olduğunu belirtti. İngiliz lider, “Fransa Cumhurbaşkanı Fronçois Hollande’ın, IŞİD’e karşı Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını destekliyorum. Bu konudaki kesin kanaatim, İngiltere’nin de hava saldırılarına katılmasıdır” şeklinde konuştu.

Hafta içinde parlamentoda İngiltere’nin IŞİD’le mücadelesine ilişkin kapsamlı savunma planını açıklayacağını sözlerine ekleyen Başbakan Cameron, başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkeleriyle de istihbarat bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da IŞİD’e karşı Suriye’de düzenlenen hava saldırılarının yoğunlaştırılacağını açıkladı.

David Cameron, geçen hafta da Antalya’da katıldığı G20 Zirvesi’nin ardından ABD öncülüğünde Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarına İngiltere’nin de katılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak, bununla ilgili parlamentoda oylama yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedi.

ETİKETLER

ingilterefransahavasaldırılarıışid

İlgili Haberler

Almanya, Fransa ve İngiltere harekete geçti

Almanya, Fransa ve İngiltere İçişleri Bakanları, mülteci politikası konusundaki acil önlemlerin ele alınacağı olağanüstü bir buluşma düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Cameron: Rus uçağı büyük bir olasılıkla IŞİD tarafından düşürüldü

Rus uçağının düşmesinin ardından pek çok havayolu şirketi Şarm Eş Şeyh'e olan uçuşlarını durdurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24