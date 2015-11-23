İngiltere Başbakanı Cameron: İngiltere de hava saldırılarına katılmalı

İngiltere Başbakanı David Cameron, IŞİD’le mücadelede Suriye’ye hava saldırıları düzenlemeye ikna olduğunu açıklayarak, “Cumhurbaşkanı Fronçois Hollande’ın, IŞİD’e karşı Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını destekliyorum” dedi. Cameron, “Bu konudaki kesin kanaatim, İngiltere’nin de hava saldırılarına katılmasıdır” şeklinde konuştu.

CHA'da yer alan habere göre, Başbakan Cameron, bu sabah Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’yle bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cameron toplantıda, IŞİD’le mücadelede ABD öncülüğünde Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarına Ada’nın da katılması gerektiğine ikna olduğunu belirtti. İngiliz lider, “Fransa Cumhurbaşkanı Fronçois Hollande’ın, IŞİD’e karşı Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını destekliyorum. Bu konudaki kesin kanaatim, İngiltere’nin de hava saldırılarına katılmasıdır” şeklinde konuştu.

Hafta içinde parlamentoda İngiltere’nin IŞİD’le mücadelesine ilişkin kapsamlı savunma planını açıklayacağını sözlerine ekleyen Başbakan Cameron, başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkeleriyle de istihbarat bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da IŞİD’e karşı Suriye’de düzenlenen hava saldırılarının yoğunlaştırılacağını açıkladı.

David Cameron, geçen hafta da Antalya’da katıldığı G20 Zirvesi’nin ardından ABD öncülüğünde Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarına İngiltere’nin de katılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak, bununla ilgili parlamentoda oylama yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedi.