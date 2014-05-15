ING ve Bank Asya'dan Soma kararı

Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin borçlarıyla ilgili, bankalar bir dizi çalışma yürütüyor. ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin borçlarını silme kararı aldıklarını açıkladı. 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen ve ekonomik olarak zor bir süreç yaşayan Bank Asya'da aynı şekilde Twitter hesabından yapılan açıklama ile yaşamını yitirenlerin borçlarının silinme kararı alındığını duyurdu.



"Soma'da yaşanan felaketten dolayı çok üzgünüm, başımız sağolsun acılı ailelere sabır diliyorum" şeklinde tweet atan ING Bank Genel Müdürü Abay, bu tweetinden yaklaşık 5 saat sonra ayrıntılı haberi verdi.



Habertürk'ten Pınar Sungur'un haberine göre Abay, saat 19.30 sularında attığı ikinci bir tweetle şöyle dedi:



"Soma'da hayatını kaybeden tüm kredi müşterilerimizin kredi borçlarını silme kararı aldık."



Abay, hayatını kaybeden işçiler dışında ING Bank'ın Soma Şubesi'nin tüm diğer bireysel müşterilerinin de kredi ödemelerini faizsiz olarak 3 ay uzatma kararının alındığını duyurdu.



Ayrıca Abay, Soma KOBİ'lerinin de bir süre desteğe ihtiyacı olacağı için KOBİ kredilerinin de 6 ay boyunca faizsiz olarak erteleme kararını aldıklarını açıkladı.

Bank Asya, Soma kararını Twitter'dan ilan etti

Soma'da yaşanan maden faciasının ardından bankalardan arka arkaya açıklamalar geldi. Son olarak Bank Asya Twitter resmi hesaplarından duyurdukları karar ile; Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin Bank Asya'dan edindiği Bireysel Finansman desteği borçları ile Kredi Kartı borçlarının silinmesine karar verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Bank Asya'nın Soma Şubesi'nin diğer tüm bireysel ve kobi müşterilerinin Finansman Desteği borçlarının vade farkı olmaksızın yıl sonuna kadar ertelendiği belirtildi.