ING: Güçlü faiz artırımı TL'deki düşüşü önleyebilir

ING Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) döviz ve tahvil startejisi birim yöneticisi Petr Krpata, bir e-posta notunda tek seferlik güçlü bir faiz artırımının lirada yüzde 10'luk bir değer kazancını tetikleyebileceğini belirtti.

“Sermaye kontrolünün olmaması durumunda, güçlü bir faiz artırımı tek çare gibi görünüyor. Temel neden yurt içi kaynaklıysa, çözümde yurt içinde olmalıdır” ifadesinin yer aldığı notta, güçlü bir faiz artırımı ihtimalini düşük olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artırımına devam edeceği yönündeki beklentiye ver verildi.

Az miktarda ve kademeli faiz artırımı yaklaşımının liranın düşüşünü durdurma ihtimalinin düşük olduğu belirtilen raporda, bu durumda liradaki yönün aşağı olduğu ifade edildi. ING'ye göre böyle bir senaryoda, güçlü faiz artırımı beklentileri artmadan önce dolar/TL'de 3.90 seviyesi test edilecek.